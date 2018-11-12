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Палестинцы выпустили 80 ракет по Израилю, Тель-Авив отвечает авиаударами

Происшествия

Число жертв и раненых пока неизвестно

Рамалла , 12 ноября 2018, 19:28 — REGNUM  С территории сектора Газа боевики запустили по Израилю порядка 80 ракет, сообщает 12 ноября пресс-служба армии обороны Израиля.

По утверждению израильских военных, большая часть из этих ракет перехвачена, а в ответ Израиль наносит воздушные удары по объектам движения ХАМАС, которое считает организатором ракетного обстрела.

Израильские СМИ сообщили об одном человеке, получившем ранения в результате ракетного обстрела.

Число жертв и пострадавших среди палестинцев пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа семь месяцев продолжается серия акций протеста под названием «Великий марш возвращения», в ходе которых погибло свыше 200 человек.

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