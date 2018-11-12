Дагестан: отстранен от работы глава агентства охраны культурного наследия

Махачкала, , 19:11 — REGNUM Руководитель агентства по охране культурного наследия Дагестана Заур Кахриманов временно отстранён от занимаемой должности. Такое распоряжение издал глава республики Владимир Васильев в связи с тем, что Кахриманов находится под следствием, пишет «Черновик».

Глава агентства занимал пост руководителя агентства с ноября 2016 года. Ранее он также являлся министром по делам молодежи Дагестана и заместителем главы Ленинского района города Махачкалы, передаёт 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Заур Кахриманов занимал пост руководителя агентства с ноября 2016 года. Ранее он также являлся министром по делам молодежи Дагестана и заместителем главы Ленинского района города Махачкалы.

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Напомним, Кахриманов вместе с начальником отдела архитектуры и градостроительства города Дербента Абулферзом Ахмедхановым в октябре 2018 года стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В июле 2017 года мужчины выдали незаконное разрешение на строительство в Дербенте двух многоквартирных домов на территории объекта культурного наследия «Цитадель и исторический город». В результате по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья там были построены два многоквартирных дома.

Согласно приказу Министерства культуры России в зоне данного культурного объекта федерального значения запрещено строить объекты выше 12 метров. Однако высота возведённых многоквартирных домов составила 18 и 19 метров. Таким образом, по версии следствия, были уничтожены уникальный культурно-исторический облик, архитектурная планировка м сохранность элементов объекта культурного наследия.