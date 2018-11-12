На преступление – из-за бензина? На ульяновского чиновника завели дело

Ульяновск, , 19:01 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица регионального минсельхоза. Как сообщает прокуратура региона, его подозревают в проведении несогласованной проверки.

Нарушения выявлены в Димитровграде. По данным надзорного ведомства, сотрудник регионального министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов при отсутствии оснований и распоряжения руководителя проверил деятельность одной из автозаправочных станций в городе.

«Итоговый акт и протоколы об административных правонарушениях не составлялись. При этом он незаконно потребовал за якобы непривлечение юридического лица к ответственности 100 тыс. рублей и безвозмездное предоставление на постоянной основе бензина для личных нужд», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 УК РФ («Незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения»).

Напомним, в июне 2018 года в Ульяновской области были осуждены участники преступной группы, которая была организована высокопоставленными сотрудниками трудовой инспекции и миграционной службы региона. По данным прокуратуры, они организовывали проверки соблюдения требований миграционного и трудового законодательства в коммерческих структурах, привлекающих иностранную рабочую силу. После выявления нарушений направлялись сообщники, которые высказывали угрозы в виде депортации, наложения штрафов и проведении повторных проверок, предлагая решить вопрос путём взяток. Злоумышленникам, которых считали организаторами преступной группы, назначили по 7 лет и 7 лет 2 месяца строгого режима, их сообщникам — по 4 и 6 лет лишения свободы.