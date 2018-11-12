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«Бабушку посадят?»: в Тюменской области девочки отравились угарным газом

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Ишим, Тюменская область, 12 ноября 2018, 18:37 — REGNUM  В городе Ишиме отравились угарным газом две 14-летние сестры. Бабушка попросила их затопить печь в доме. Просьба оказалась роковой для внучек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла 10 ноября 2018 года в частном доме, расположенном по улице Дорожной в городе Ишиме.

По предварительным данным, бабушка девочек, являясь их опекуном, попросила детей присмотреть за домом их прабабушки и затопить печь. Владелица дома на тот момент была госпитализирована в больницу. Не дождавшись возвращения внучек, бабушка пошла их искать и обнаружила детей в бессознательном состоянии, в доме стоял запах окиси углерода. Прибывшим по вызову врачам скорой помощи спасти детей не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Кроме того, назначено исследование газового оборудования отопительной печи.

В социальных сетях Тюменской области гадают, как сейчас следствие поступит с бабушкой, которая возложила на внучек бытовую заботу.

«Неужели бабушку посадят?», — вопрошают одни.

«Мало ли, что там произошло, может, утечка газа какая-то. Или девочки делали это редко, или вообще впервые без взрослых, и что-то либо упустили, либо не знали», — с сочувствием пишут другие.

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Отравления угарным газом
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