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В Рязани ликвидировали открытый огонь на территории завода

Происшествия

Площадь пожара составила 1,6 тыс. квадратных метров

Рязань, 12 ноября 2018, 18:03 — REGNUM  Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре, который 12 ноября произошел на территории завода «Центролит» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В 14 часов 42 минуты пожар локализован на площади 1600 кв.м. В 17 часов 19 минут ликвидация открытого горения», — сообщили в МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о пожаре поступило примерно в 12:00 12 ноября. На месте работают 57 человек, а также 17 пожарных машин. Кроме того, ситуацию мониторили с помощью беспилотника. Как сообщали СМИ, в цехе, который был охвачен огнем, частично обрушилась крыша. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. При этом о пострадавших и погибших не сообщается.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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