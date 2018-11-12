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Ростовский перинатальный центр устраняет нарушения – минздрав

Происшествия

Работы дополнительного финансирования не потребовали

Ростов-на-Дону, 12 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Администрация областного перинатального центра, расположенного в Ростове-на-Дону, принялась устранять нарушения, которые были выявлены в медицинском учреждении в ходе недавней инспекции. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения 12 ноября, передаёт ИА REGNUM.

В частности, была выполнена «очистка и дезинфекция приточно-вытяжной системы вентиляции с очисткой гибких воздуховодов в отделениях анестезиологии и реанимации, родовом, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, операционном блоке».

Помимо этого приобретены воздушные фильтры для кувезов, отремонтировано пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких (2009−2011 годов выпуска). В минздраве отмечают, что дополнительных средств эти работы не потребовали.

Наряду с этим «взяты под особый контроль условия и сроки хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов».

ИА REGNUM напоминает, что внеплановая проверка выявила в работе медицинского учреждения грубые нарушения. В связи с этим были расторгнуты три ранее заключенных контракта на 2019 год на общую сумму более 44 млн рублей. Материалы проверки министерство здравоохранения региона передало в правоохранительные органы. Кроме того, Валерий Буштырев, возглавлявший областной перинатальный центр с момента его открытия, был уволен.

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Решение по ростовскому перинатальному центру примут силовики

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в учреждении вспыхнул пожар. По прибытию пожарных расчётов помощь уже не понадобилась — пламя было потушено до их приезда.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском перинатальном центре произошёл пожар – проводится проверка

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