Экс-глава Тамбова подозревается в злоупотреблении полномочиями

Тамбов, , 16:56 — REGNUM В Тамбове по делу о злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший глава городской администрации Александр Бобров, который сейчас занимает пост заместителя главы администрации города Коврова (Владимирская область). Об этом сообщил 12 ноября «Интерфакс». По данным местных СМИ, суд избрал для экс-главы города меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным «Интерфакса», Александр Бобров был задержан 10 ноября. Правоохранительные органы никак не комментируют информацию.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2018 года в администрации Тамбова прошли обыски. Как сообщил тогда глава администрации Сергей Чеботарев, оперативные действия могли пройти по делу о мошенничестве, которое, по данным градоначальника, связано с покупкой автомобиля Lexus бывшим главой администрации Александром Бобровым. Отметим, что он занимал пост главы администрации Тамбова с 2010 года по 2015 год.

К слову, в августе 2018 года был задержан бывший замглавы города и гендиректор местного унитарного предприятия Юрий Дубовик, который подозревается в превышении должностных полномочий. По мнению следователей, в 2015 году глава МУПа превысил свои полномочия, заключив договор на оказание юридических услуг на 6 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция раскрыла подробности дела в отношении директора тамбовского МУПа