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Пожарные локализовали возгорание на рязанском заводе

Происшествия

Горит производственное здание

Рязань, 12 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  В Рязани сотрудники регионального ГУ МЧС России локализовали возгорание на территории завода «Центролит», сообщили 12 ноября в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составляет 1,6 тыс. квадратных метров.

«В 14 часов 42 минуты пожар локализован на площади 1600 кв. м», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что сигнал о возгорании поступил в МЧС в 12:13. На месте работают 17 пожарных автомобилей и 57 человек личного состава противопожарной службы. Для мониторинга возгорания применяются беспилотные летательные аппараты.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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