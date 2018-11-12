Пожарные локализовали возгорание на рязанском заводе

Рязань, , 15:46 — REGNUM В Рязани сотрудники регионального ГУ МЧС России локализовали возгорание на территории завода «Центролит», сообщили 12 ноября в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составляет 1,6 тыс. квадратных метров.

«В 14 часов 42 минуты пожар локализован на площади 1600 кв. м», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что сигнал о возгорании поступил в МЧС в 12:13. На месте работают 17 пожарных автомобилей и 57 человек личного состава противопожарной службы. Для мониторинга возгорания применяются беспилотные летательные аппараты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани произошел пожар на территории завода