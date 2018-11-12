Пилот Air India провалил тест на алкоголь перед международным рейсом

Нью-Дели, , 15:37 — REGNUM Пилот и член правления индийской государственной авиакомпании Air India перед международным рейсом провалил тест на содержание алкоголя в крови, передает телеканал N-TV. По информации местных СМИ, самолет отправлялся из Нью-Дели в Лондон.

Как сообщило Управление гражданской авиации Индии, в результате инцидента 11 ноября было приостановлено действие лётной лицензии исполнительного директора авиакомпании на три года.

Согласно правилам Управления, члены экипажей не имеют права пить алкоголь за 12 часов до полета. Они проводят проверку как перед взлетом, так и после посадки.

Имеющая крупные задолженности компания Air India совершает рейсы в более чем 100 городов мира. В марте индийское правительство объявило о продаже 76% акций компании, однако покупателей на майских торгах не нашлось.