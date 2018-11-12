ДТП в Зауралье: шестеро пострадавших, есть погибшая

Курган, , 15:36 — REGNUM В Курганской области произошло трагическое ДТП с шестью пострадавшими, среди которых ребёнок, и погибшей женщиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 ноября 2018 года около 8:00 часов по местному времени (6:00 мск) на 281 километре трассы «Иртыш». Курганец 1964 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Sonata, двигался в направлении областного центра со стороны рабочего посёлка Варгаши. При обгоне, автомобиль Hyundai Sonata совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Subaru Outback, под управлением другого курганца, 1959 года рождения.

В итоге, пассажирка автомобиля Hyundai Sonata получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, оба водителя и четыре пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В том числе 9-летний ребенок, находившийся в Subaru Outback на заднем пассажирском сидении.