Автор YouTube-канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров попал в ДТП

Москва, , 15:22 — REGNUM Известный видеоблогер Амиран Сардаров, который ведёт в YouTube канал «Дневник Хача», опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал о произошедшем ДТП. Он пояснил, что в его автомобиль марки Mercedes въехала машина, которой управляла девушка.

Саданов сказал, что во время движения остановился перед поворотом, при этом девушка, которая ехала сзади, не успела вовремя нажать педаль тормоза. «Вот что бывает, когда отвлекаешься на Instagram», — отметил блогер. На момент написания этой заметки ролик набрал уже более 786 тыс. просмотров.

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Напомним, YouTube-канал «Дневник Хача» имеет более 3,1 млн подписчиков. Амиран Сардаров также известен как автор таких книг, как «Жизнь с головой», «Мужчина всегда прав» и «Халявы нет: начало пути».

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