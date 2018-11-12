Киевские формирования подтянули бронетехнику к границам ЛНР

Луганск, , 15:24 — REGNUM Разведка ЛНР зафиксировала два бронетранспортёра и 122-мм самоходку «Гвоздика», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 12 ноября Луганский информационный центр.

«Выявлено, что в район населенного пункта Новотошковское прибыло два БТРа и пять грузовых автомобилей с боеприпасами, В районе населенного пункта Орехово зафиксирована одна 122-мм САУ «Гвоздика», — уточнил военный.

Он также отметил, что своими действиями Украина продолжает нарушать Минские соглашения и использует перемирие для наращивания военной силы.

Напомним, Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года нормандской четвёркой в лице России, Германии, Франции и Украины. Украина обязалась следовать согласно принятому комплексу мер по урегулированию гражданского конфликта в стране, но упорно игнорирует взятые обязательства.

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