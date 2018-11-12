Произволу нет конца: деревню Ерденево превратили в незаконную химсвалку

Калуга, , 15:13 — REGNUM В окрестностях деревни Ерденево Малоярославецкого района Калужской области на месте несанкционированной свалки общественники обнаружили странные мешки с веществом темно-серого цвета, а также материалы неизвестного происхождения темно-коричневого и черного цветов. В районе участка незаконного складирования мусорных отходов отмечен стойкий запах химических веществ. Об этом 12 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM член калужского регионального штаба ОНФ Владислав Васильев.

По его словам, на свалку десятками приезжают специально оборудованные автомобили (так называемые тонары), груженые отходами. Здесь также работают бульдозеры, ведется раскопка почвы, перемещение отходов и пересыпка их грунтом. По подсчетам экспертов, размер причиненного ущерба почвам как объекту охраны окружающей среды уже составляет около 40 млн рублей. Общая площадь земельного участка, на которой производится захоронение, на сегодняшний день составляет 1,45 га и продолжает расти.

«То, что происходит на свалке в районе деревне Ерденево, иначе как произволом не назовешь. О проблеме хорошо известно местным властям, но что они сделали до сих пор для того, чтобы изменить ситуацию? Между тем мы видим, что характер мусора, транспортируемого на эту территорию, становится всё опаснее. А значит, и вред, наносимый окружающей среде, растет, можно сказать, на глазах», — подчеркнул Васильев.

Как отметили калужские активисты ОНФ, Малоярославецкий район относится к числу неблагополучных с точки зрения объемов размещенных на территории несанкционированных свалок. В октябре 2018 года на еще одном месте крупного незаконного складирования мусорных отходов около деревни Алешково на землях сельскохозяйственного назначения растет свалка бытовых отходов размером не менее 5 га. Общественники обратились в калужское управление Россельхознадзора по данному факту. В дальнейшем в отношении собственника земельного участка было возбуждено дело об административном правонарушении. Также активисты выяснили, что ранее прокуратура Малоярославецкого района взыскивала с собственника участка крупный денежный штраф.

Между тем, как предполагают эксперты, и в случае со свалкой около деревни Ерденево, и со свалкой у деревни Алешково работает одна и та же схема: предприниматели оформляют документы под видом строительства сельскохозяйственных объектов, например, овощехранилища или грибного комплекса. Затем начинают свозить отходы, одновременно занимаясь незаконным недропользованием — добывают и увозят песок. Организаторов схем не останавливают денежные штрафы, поскольку в результате своей деятельности они получают несравненно более высокий доход.

Напомним, ежегодно в Калужской области образуется свыше 500 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов, однако перерабатывается о лишь 5%, остальное отправляется на полигоны. В настоящее время в регионе фактически принимают мусор лишь 14 полигонов.

Согласно данным регионального министерства строительства и ЖКХ, большая часть полигонов или исчерпали свои проектные мощности, или находятся в заключительной стадии наполнения. Сейчас общая остаточная вместимость объектов размещения составляет 740 тыс. тонн.