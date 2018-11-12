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Многоквартирный дом в Окуловке сгорел из-за нарушений при растопке печи

Происшествия

Обстоятельства пожара, в результате которого погибла женщина и остались без крова 14 семей, изучают следователи Следственного комитета России

Окуловка, Новгородская область, 12 ноября 2018, 15:13 — REGNUM  В Новгородской области проводится проверка по факту пожара в многоквартирном доме в городе Окуловке, а результате которого погибла 70-летняя женщина, а 14 семей остались без крова. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, по предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение одной из жительниц дома с огнём при растопке печи.

В ходе проверки следствие опрашивают очевидцев и устанавливает обстоятельства пожара, назначены экспертизы.

Глава Окуловского района Сергей Кузьмин на своей странице в Facebook сообщил, что сгоревший дом «был деревянным и старым, с печным отоплением», но силами управляющей компании и части жильцов содержался в приличном состоянии и был подготовлен к отопительному периоду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара без крова остались 14 семей, которые сейчас, по данным местных властей, живут у родственников, но власти готовы разместить их в муниципальной гостинице, затем предоставить жильё из маневренного фонда.

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Пожары в жилых домах
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