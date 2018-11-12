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В Ростовской области мать забила ребёнка до смерти и выбросила на свалку

Происшествия

Новорождённого обнаружили в мусорном контейнере спустя сутки

Азовский район, Ростовская область, 12 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  В Ростовской области молодая мать забила своего новорождённого сына до смерти, а затем выбросила его тело на свалку. ЧП произошло в Азовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 12 ноября.

В ведомстве уточнили, что погибшего мальчика обнаружили 11 ноября в посёлке Овощном. На теле ребёнка были отчётливо видны следы побоев. Оперативники установили, что к трагедии причастна мать малыша — 22-летняя жительница Азовского района. В ходе следствия было установлено, что инцидент произошёл 10 ноября. Подозреваемая, находясь у себя дома, несколько раз ударила сына рукой по голове.

«После того как от полученных ударов ребёнок перестал плакать и подавать признаки жизни, подозреваемая вынесла его на улицу, выбросив в мусорный жбан, расположенный недалеко от её места проживания. Женщина задержана», — уточнили в следственном управлении.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по тяжкой статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть потерпевшего».

Не исключено, что необъяснимая жестокость матери к ребёнку стала следствием послеродовой депрессии. Истинные причины установят специалисты.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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