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Киевский транспорт «минируют» в среднем 50 раз в год — эксперт

Происшествия

В подобной ситуации главное не паниковать

Киев, 12 ноября 2018, 15:04 — REGNUM  За последние четыре года станции киевского метро, аэропорты и другие объекты транспортной инфраструктуры минировали около 200 раз, заявила официальный представитель метрополитена Наталья Макогон, сообщил 12 ноября телеканал «112».

"За последние 4 года, как эти случаи начались в столице, метрополитен получил уже 187 подобных звонков. Каждый раз привлекаются правоохранители, пиротехники, СБУ и проводится детальная проверка. Поезда курсируют мимо станции», — уточнила чиновник.

Макогон призвала пассажиров метро сохранять спокойствие в подобных ситуациях и быстро покидать территорию при первой необходимости.

Напомним, ранее в пресс-службе киевского метрополитена сообщили о минировании станции «Дарница».

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