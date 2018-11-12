Понедельник, 12 Ноября 2018 года
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В Рязани произошел пожар на территории завода

Происшествия

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

Рязань, 12 ноября 2018, 14:28 — REGNUM  В Рязани возник пожар на территории завода «Центролит». Как сообщила 12 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 12:13. Сейчас на месте возгорания работают 15 пожарных автомобилей и 50 человек личного состава противопожарной службы. Отметим, что изначально площадь пожара была меньше на 500 кв. м.

«По уточненной информации, произошло возгорание в производственном здании. Площадь пожара 2000 кв. м».

О пострадавших или погибших в результате пожара не сообщается.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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