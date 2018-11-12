Спасатели отыскали в горах Крыма шестерых потерявшихся туристов

Симферополь, , 14:20 — REGNUM Группе из шести туристов, сбившихся с пути в крымских горах, оказали помощь спасатели. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Отмечается, что информация о том, что на горе Бойко в районе «Весеннего водопада» группа туристов сбилась с маршрута, поступила в службу спасения 11 ноября в 16:55 мск. В ведомстве сообщили, что спасатели установили связь с пострадавшими и выяснили, что те «сбились с тропы и в условиях темного времени суток не могут самостоятельно продолжить движение».

Группа спасателей обнаружила туристов спустя четыре часа поисков, специалисты МЧС оказали заблудившимся психологическую помощь и помогли добраться до ближайшего поселка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Кабардино-Балкарии пропал турист из Румынии. В региональное управление МЧС сообщил о пропаже человека очевидец, который рассказал, что альпинист вышел из «Хижины», расположенной в районе «Приюта 11», в сторону западной вершины горы Эльбрус и не вернулся.

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