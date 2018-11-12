Ситуацию с травмой на тренировке по боксу подростка из Рязани проверит СКР

Рязань, , 14:06 — REGNUM Следователи СКР намерены разобраться в ситуации с нанесением несовершеннолетнему жителю Рязанской области травмы в ходе тренировки по боксу. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

Ранее стало известно, что подросток был госпитализирован 24 октября из общежития Рязанского политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Вернувшись в общежитие после тренировки по боксу, юноша пожаловался на головную боль, в связи с чем ему была вызвана бригада «скорой», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в автомобиле «скорой помощи» подросток впал в кому, из которой вышел лишь 8 ноября. По сведениям местных СМИ, инцидент на тренировке мог быть связан с противоправными действиями других подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что в Удмуртии 15-летний подросток скончался после того, как накануне получил травму во время соревнований по футболу.

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