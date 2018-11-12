Истребитель ВВС США упал в море после взлета с авианосца Ronald Reagan

Вашингтон, , 13:52 — REGNUM В результате технической неисправности истребитель ВВС США F/A-18 Super Hornet, взлетевший с борта атомного авианосца Ronald Reagan, рухнул в океан. Об этом со ссылкой на заявление штаба ВМС США пишет издание Stars and Stripes.

Сообщается, что инцидент произошел утром 12 ноября в 300 км от острова Китадайто в Филиппинском море. Катастрофа истребителя произошла в ходе проведения тренировочных полетов. В военном ведомстве отметили, что экипажу F/A-18 удалось катапультироваться.

После приводнения экипаж был эвакуирован бортом спасательного самолета на военно-морскую базу Йокосука (Япония). Здоровью пилотов на текущий час ничего не угрожает, они находятся в «удовлетворительном состоянии», добавили в издании.

На текущий момент авианосное соединение продолжает маневры, а специальная группа разбирается в причинах инцидента. По предварительным сведениям, техническая неисправность самолета может быть связана с дефектом двигателя.

Следует отметить, что произошедшее — не первый инцидент с участием авиации корабля Ronald Reagan. 19 октября на авианосце произошло ещё одно ЧП — на палубу сразу после взлёта рухнул вертолёт MH-60 Seahawk. Катастрофа произошла также в акватории Филиппинского моря.

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Напомним, в апреле 2017 года при заходе на посадку с авианосца ВМС США «Карл Винсон» в море упал американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E. Пилот истребителя также успел катапультироваться и не пострадал.

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