В Киеве заминировали станцию метро «Дарница»

Киев, , 13:49 — REGNUM Станция «Дарница» была закрыта после сообщения о минировании, сообщило предприятие «Киевский метрополитен» 12 ноября на официальной странице в социальной сети Facebook.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, 2 ноября 2018 года были закрыты на вход и на выход две центральные станции киевского метро — «Крещатик» и «Майдан незалежности». Проверка, как в предыдущие разы, не выявила никаких опасных предметов.

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