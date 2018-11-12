Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:17:36 МСК

В Киеве заминировали станцию метро «Дарница»

Происшествия

Проводится проверка

Киев, 12 ноября 2018, 13:49 — REGNUM  Станция «Дарница» была закрыта после сообщения о минировании, сообщило предприятие «Киевский метрополитен» 12 ноября на официальной странице в социальной сети Facebook.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, 2 ноября 2018 года были закрыты на вход и на выход две центральные станции киевского метро — «Крещатик» и «Майдан незалежности». Проверка, как в предыдущие разы, не выявила никаких опасных предметов.

Читайте также: Станцию киевского метро «заминировали» второй раз за сутки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить