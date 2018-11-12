Компания «АрсилорМиттал Темиртау» перестраховала имущество после аварии

Темиртау, Казахстан, , 13:47 — REGNUM Руководство крупнейшего в Казахстане металлургического завода «АрсилорМиттал Темиртау» перестраховало оборудование основное оборудование в страховой компании (СК) «Евразия» на сумму 1 млрд тенге ($2,67 млн), сообщает 12 ноября агентство Informburo.

По словам исполнительного директора СК «Евразия» Шакира Иминова, в связи со страховым случаем организован сбор информации и документов.

Отметим, страховая компания «Евразия» выплатила с 2006 года работникам «АрсилорМиттал Темиртау» 8,2 млрд тенге ($21,9 млн). С 2006 по 2010 год на шахтах угольного бассейна в Карагандинской области произошло несколько масштабных аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2018 года на металлургическом заводе «АрсилорМиттал Темиртау» произошло возгорание газопровода. Ликвидация последствий аварии займет три недели.

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