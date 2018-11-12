Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:17:36 МСК

Компания «АрсилорМиттал Темиртау» перестраховала имущество после аварии

Происшествия

Страховая компания «Евразия» выплатила с 2006 года работникам «АрсилорМиттал Темиртау» $21,9 млн

Темиртау, Казахстан, 12 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  Руководство крупнейшего в Казахстане металлургического завода «АрсилорМиттал Темиртау» перестраховало оборудование основное оборудование в страховой компании (СК) «Евразия» на сумму 1 млрд тенге ($2,67 млн), сообщает 12 ноября агентство Informburo.

По словам исполнительного директора СК «Евразия» Шакира Иминова, в связи со страховым случаем организован сбор информации и документов.

Отметим, страховая компания «Евразия» выплатила с 2006 года работникам «АрсилорМиттал Темиртау» 8,2 млрд тенге ($21,9 млн). С 2006 по 2010 год на шахтах угольного бассейна в Карагандинской области произошло несколько масштабных аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2018 года на металлургическом заводе «АрсилорМиттал Темиртау» произошло возгорание газопровода. Ликвидация последствий аварии займет три недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший металлургический завод в Казахстане приостановил выпуск стали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на газопроводах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить