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Авиакатастрофа в Индонезии: отчёт о расследовании опубликуют в конце ноября

Происшествия

Предварительный отчет будет находится в открытом доступе

Джакарта, 12 ноября 2018, 13:32 — REGNUM  Глава агентства по безопасности на транспорте Индонезии Соержанто Таджахоно заявил, что индонезийские власти планируют опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе в Индонезии 28 — 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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Издание также отмечает, что предварительный отчет будет находится в открытом доступе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Пангкалпинанг, упал в море вскоре после взлета. Никто не выжил. В настоящее время спасатели ищут второй «чёрный ящик», который содержит переговоры экипажа с диспетчером.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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