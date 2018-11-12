Авиакатастрофа в Индонезии: отчёт о расследовании опубликуют в конце ноября

Джакарта, , 13:32 — REGNUM Глава агентства по безопасности на транспорте Индонезии Соержанто Таджахоно заявил, что индонезийские власти планируют опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе в Индонезии 28 — 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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Издание также отмечает, что предварительный отчет будет находится в открытом доступе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Пангкалпинанг, упал в море вскоре после взлета. Никто не выжил. В настоящее время спасатели ищут второй «чёрный ящик», который содержит переговоры экипажа с диспетчером.

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