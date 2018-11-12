Фельдшера скорой помощи в Северной Осетии обвиняют в гибели ребенка

Владикавказ, , 13:25 — REGNUM В Северной Осетии оказалась фигуранткой уголовного дела фельдшер бригады скорой помощи. Медицинского работника Моздокской центральной районной больницы подозревают в причинении смерти ребенку по неосторожности, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел еще весной 2018 года. Девятилетний мальчик получил ожоги у себя дома в станице Луковской в результате воспламенения спиртосодержащей жидкости. Прибывшая по вызову фельдшер скорой помощи порекомендовала домашнее лечение, несмотря на то, что площадь поверхности ожогов составляла до 50%, а для детей нормативным является госпитализация в лечебное учреждение при 5% ожогов тела.

Спустя больше недели ребенку стало хуже, он был доставлен в больницу, где ему провели операцию, однако спасти мальчика не удалось. Экспертиза подтвердила, что к гибели пострадавшего привело неоказание квалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время следствие устанавливает другие обстоятельства смерти ребенка. Будет также дана оценка действиям его матери, которая оставила сына без помощи в опасном для жизни состоянии.