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МВД Афганистана: Взрыв в Кабуле совершен террористом-смертником

Происшествия

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее

Кабул, 12 ноября 2018, 13:25 — REGNUM  Мощный взрыв, прогремевший 12 ноября в Кабуле, является террористическим актом, заявили в полиции Афганистана, сообщает британское агентство Reuters.

По данным МВД, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у блокпоста рядом со школой, расположенной в центре афганской столицы. Поблизости также незадолго до этого массовая акция протеста. Как отметил пресс-секретарь полиции Кабула Басир Муджахид, он находился в 20 метрах от места взрыва.

«Я вынес тела четырех человек, но на земле остались еще многие», — добавил он.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Взрывы в Афганистане
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