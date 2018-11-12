В трёх районах Татарии введён карантин по бешенству животных

п.г.т. Богатые Сабы, Татария, , 13:25 — REGNUM

В Сармановском районе Татарии снят карантин, введённый в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Ограничительные меры в связи с тем, что за последние два месяца не было ни одного нового случая заболеваемости, снят с улицы Нижняя в посёлке городского типа Джалиль. Норма начала действовать с 10 ноября 2018 года. Между тем в начале ноября карантин по тому же заболеванию указом главы республики Рустама Минниханова установили в населённых пунктах трёх районов Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ограничительные меры будут действовать в деревне Юкале Альметьевского района, селе Нижние Шитцы Сабинского района, которым свыше 18 лет руководит брат главы республики Раис Минниханов, и на территории улицы Советская в посёлке городского типа Рыбная Слобода одноимённого района.

Здесь запрещено торговать домашними животными, вывозить их за пределы соответствующей территории, а также под запретом — отлов диких животных, убой подозрительных или больных животных на мясо, продажа, использование в пищу или для кормления домашних животных молока от больных бешенством, продажа молока и использование его в пищу без пастеризации. Под запрет попал и вывоз за пределы территорий шкур, шерсти, полученных от здоровых животных, но не прошедших дезинфекцию.

Напомним, в 2018 году в соседней Нижегородской области причиной установления карантина по бешенству животных стали лисы. При этом под ограничительные меры попадали и два города области — Саров и Семёнов. В лесном массиве этих населенных пунктов летом были обнаружены трупы животных, у которых подтвердилось заболевание. В Семёнове в угрожаемую зону попали восемь населённых пунктов.

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