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Пожарные Астаны ликвидировали возгорание в торговом доме

Происшествия

В результате возгорания никто не пострадал

Пожарные Астаны ликвидировали возгорание в торговом доме
Wisconsin Department of Natural Resources
Дым пожара

Астана, 12 ноября 2018, 12:55 — REGNUM  В торговом доме «Сабындыколь» в Астане произошел пожар на площади 100 кв. метров, сообщает 12 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной службы 12 ноября в 13:02 (10:02 по московскому времени). В здании произошло возгорание торговых бутиков на площади 100 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 13:41 (10:41 по московскому времени).

В результате возгорания никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 26 человек.

Напомним, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в Казахстане прошли массовые проверки учреждений торговли, в результате которых было выявлено 15 тыс. нарушений правил пожарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявлено 15 тыс. нарушений пожарной безопасности

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Пожары в учреждениях торговли
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