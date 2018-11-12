В отделе полиции Перми посетитель угрожал гранатой

Пермь, , 12:44 — REGNUM В отделе полиции Перми произошёл вооружённый конфликт. Посетитель ворвался в здание правоохранителей и угрожал предметом, похожим на гранту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по пермскому краю.

Угрожая боеприпасом, посетитель требовал встречи со следователем. Полицейские скрутили буйного пермяка и обезвредили. Пострадавших нет.

При проверке оказалось, что граната является муляжом. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, в Архангельской области 31 октября в здании УФСБ совершён теракт. По данным силовиков, посетитель пришёл в здание с самодельным взрывным устройством. В результате взрыва погиб один человек, трое сотрудников ФСБ получили ранения.

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