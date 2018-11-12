Понедельник, 12 Ноября 2018 года
13:37:19 МСК

В отделе полиции Перми посетитель угрожал гранатой

Происшествия

Мужчина требовал встречи со следователем

Пермь, 12 ноября 2018, 12:44 — REGNUM  В отделе полиции Перми произошёл вооружённый конфликт. Посетитель ворвался в здание правоохранителей и угрожал предметом, похожим на гранту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по пермскому краю.

Угрожая боеприпасом, посетитель требовал встречи со следователем. Полицейские скрутили буйного пермяка и обезвредили. Пострадавших нет.

При проверке оказалось, что граната является муляжом. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, в Архангельской области 31 октября в здании УФСБ совершён теракт. По данным силовиков, посетитель пришёл в здание с самодельным взрывным устройством. В результате взрыва погиб один человек, трое сотрудников ФСБ получили ранения.

Читайте также: Взрыв в здании ФСБ в Архангельске: возбуждено уголовное дело о теракте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить