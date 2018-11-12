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В столице Афганистана прогремел взрыв

Происшествия

На данный момент информации о возможных жертвах и его причинах нет

Кабул, 12 ноября 2018, 12:37 — REGNUM  О мощном взрыве, прогремевшем 12 ноября в столице Афганистана, сообщают очевидцы, передает британское агентство Reuters.

На данный момент информации о причинах взрыва, а также о возможных его жертвах нет.

Напомним, инцидент произошел на фоне состоявшихся 9 ноября в Москве заседания по Афганистану. В нем приняли участия как представители 12 государств, так и радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом исламисты отметили готовность к переговорам с США и поиску путей для достижения мира в Афганистане. Тем не менее основным условием проведения мирных переговоров является вывод иностранных войск с территории страны.

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Взрывы в Афганистане
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