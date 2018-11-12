В Калифорнии огнём охвачено уже почти 80 тыс. га лесов

ш. Калифорния, США, , 12:35 — REGNUM Пожары, которые полыхали в американском штате Калифорния на прошлой неделе, стали самыми разрушительными в истории штата. Об этом накануне, 11 ноября, на пресс-конференции заявил руководитель управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата Скотт Джэдберт.

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Он уточнил, что огонь прошёл по площади 196 акров (более 79,3 тыс. га), сгорели более 6,4 тыс. домов и ещё 260 коммерческих строений в округе Бьютт в Северной Калифорнии. Без вести пропавшими числятся 228 человек, по меньшей мере 29 человек погибли, сообщает телекомпания ABC.

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По данным Reuters, огонь уже поглотил большую часть города Парадайс и угрожает знаменитому курорту Малибу и Лос-Анджелесу.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в штате Калифорния вспыхнул 8 ноября. В настоящее время в тушении возгорания задействовано свыше 3,2 тыс. пожарных, однако справится с огнём по-прежнему не удаётся. В калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес введён режим чрезвычайной ситуации.

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