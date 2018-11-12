СКР проводит проверку после нападения леопарда на девочку в цирке в Москве

Москва, , 12:32 — REGNUM По факту инцидента с детенышем леопарда и девочкой в одном цирков в Москве проводится проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«Следователи проводят проверочные мероприятия, — говорится в сообщении. — В рамках проверки будут опрошены сотрудники и руководство цирка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Москве в цирке во время антракта подверглась нападению леопарда четырехлетняя девочка. Дрессировщик почти сразу оттащил животное. Девочка, на шее которой осталась царапина, заплакала от испуга.

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