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СКР проводит проверку после нападения леопарда на девочку в цирке в Москве

Происшествия

8 ноября в Москве в цирке во время антракта подверглась нападению леопарда четырехлетняя девочка

СКР проводит проверку после нападения леопарда на девочку в цирке в Москве
skeeze
Леопард

Москва, 12 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  По факту инцидента с детенышем леопарда и девочкой в одном цирков в Москве проводится проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«Следователи проводят проверочные мероприятия, — говорится в сообщении. — В рамках проверки будут опрошены сотрудники и руководство цирка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Москве в цирке во время антракта подверглась нападению леопарда четырехлетняя девочка. Дрессировщик почти сразу оттащил животное. Девочка, на шее которой осталась царапина, заплакала от испуга.

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