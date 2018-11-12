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Наводнение в индонезийской столице: уровень воды достигает одного метра

Происшествия

Ряд районов на востоке и юге Джакарты подтоплены из-за разлива реки Чиливунг

Джакарта, 12 ноября 2018, 12:12 — REGNUM  Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Джакарте сообщило, что ряд районов на востоке и юге столицы подтоплены из-за разлива реки Чиливунг, сообщает 12 ноября Antaranews.

Издание отмечает, что уровень воды местами достигает от 50 сантиметров до одного метра.

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Напомним, в феврале 2018 года в индонезийской столице пострадало около 5 тыс. человек из-за того, что река Чиливунг вышла из берегов из-за обрушившихся на регион осадков

Подробности:Наводнение в Индонезии: пострадали около 5 тыс. человек

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Наводнения
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