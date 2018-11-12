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Крупнейший металлургический завод в Казахстане приостановил выпуск стали

Происшествия

В результате аварии пострадали пятеро работников

Крупнейший металлургический завод в Казахстане приостановил выпуск стали
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АрселорМиттал Темиртау. Казахстан

Темиртау, Казахстан, 12 ноября 2018, 12:03 — REGNUM  В результате аварии на АО «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане производство чугуна приостановилось на 90%, стали — на 100%, заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер, сообщает 12 ноября Informburo.

Исполнительный директор компании Вадим Басин отметил, что для устранения последствий аварии потребуется три недели. В результате аварии пострадали пятеро работников, трое из которых госпитализированы с легкими травмами.

Напомним, 10 ноября на территории производства АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло возгорание газопровода. В результате аварии были повреждены газопроводы кислорода, кислородопровод, азотопроводы, водородопровод, газопровод сжиженного газа и газопровод сжатого воздуха.

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Происшествия на газопроводах
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