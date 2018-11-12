На Волге под Ярославлем сломался морской паром

Ярославль, , 11:40 — REGNUM В Ярославский речной порт на экстренный ремонт зашел паром морского класса «Композитор Гасанов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОАО «Ярославский речной порт».

Судно шло в Санкт-Петербург после докового ремонта в Астрахани. Особенностью ремонта стало желание судовладельца применить в зоне ледового пояса судна высокопрочное ледокольное покрытие. Около Ярославля судну потребовался срочный ремонт. Что именно произошло, в порту не уточнили.

«За лето мы второй раз производим работы на подобном судне. Такое происходит нечасто. Оно очень большое для Волги. У него длина 129 метров, высота борта от 8−12 метров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сообщил коммерческий директор ОАО «Ярославский речной порт» Дмитрий Храбров.

В Ярославль прилетели специалисты из Астрахани и Пензы, которые смогли произвести ремонт. После этого на паром погрузили 56 бочек масла и запчастей. В воскресенье паром продолжил свой путь.

Паром «Композитор Гасанов» — грузовое судно типа «ролкер», построенное в Германии в 1986 году. Теплоход осуществляет перевозку техники на колесной базе, главным образом автомобилей, а также контейнеров и других грузов. Судно имеет чистую вместимость 2068 т и развивает скорость до 16 узлов. Порт приписки — Астрахань.