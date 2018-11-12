Прокуратура накажет чиновников Ростова-на-Дону за затопление моста

Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Работники Волго-Донской транспортной прокуратуры провели проверку по факту затопления понтонного моста в створе 29 линии — острова Зеленый в Ростове-на-Дону и нашли виновных в ЧП, которое произошло 4 ноября текущего года. Об этом ИА REGNUM проинформировали в надзорном ведомстве 12 ноября.

В течение 10 лет ответственность за эксплуатацию переправы несёт муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, а также ростовское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области». Согласно результатам техосмотра, который специалисты провели в мае 2018 года, мост был допущен к эксплуатации, но с замечаниями. В частности, было указано, что объекту не хватает спасательных кругов, также были выявлены недостатки световой сигнализации.

В прокуратуре указали на то, что, несмотря на эти замечания, эксплуатация осуществлялась «с максимальными нагрузками на центральные звенья понтонного моста, при этом эксплуатирующая организация несвоевременно предотвращала наполняемость речной водой отдельных звеньев моста».

Глава надзорного ведомства внёс в адрес руководителей ответственных структур представления с требованием устранить нарушения, причины и условия им способствующие. Также прокурор требует привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Вместе с тем в отношении трех должностных лиц и юридического лица муниципального предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Чиновников накажут за «нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».

ИА REGNUM ранее сообщало, что на минувшей неделе ростовские спасатели завершили эвакуацию автомобилей с территории Зелёного острова. Транспорт оказался заблокирован из-за того, что понтонный мост, соединяющий берега, ушёл под воду. В период с 4 по 8 ноября с территории острова был эвакуирован 431 человек и 163 единицы техники.

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