В США голый мужчина проник в чужой дом и лег вместе с хозяевами на кровать

Огаста, США, , 11:37 — REGNUM Житель американского штата Джорджия обвиняется в том, что он вторгся в чужой дом в городе Огаста и голым прыгнул в постель к двум его хозяевам, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным местных СМИ, 29-летний Кристофер Линднер, напугав хозяев дома, погнался за ними. Когда его обнаружили сотрудники полиции, он лежал на земле, при попытке задержания он оказал сопротивления, поэтому к нему пришлось применить физическую силу.

В полиции отметили, что он был арестован по обвинению в нарушении частной собственности. Сам Линднер признал, что находился под действием наркотических средств. На данный момент неясно, есть ли у него адвокат.