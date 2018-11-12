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В США голый мужчина проник в чужой дом и лег вместе с хозяевами на кровать

Происшествия

Затем он погнался за напуганными хозяевами

Огаста, США, 12 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  Житель американского штата Джорджия обвиняется в том, что он вторгся в чужой дом в городе Огаста и голым прыгнул в постель к двум его хозяевам, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным местных СМИ, 29-летний Кристофер Линднер, напугав хозяев дома, погнался за ними. Когда его обнаружили сотрудники полиции, он лежал на земле, при попытке задержания он оказал сопротивления, поэтому к нему пришлось применить физическую силу.

В полиции отметили, что он был арестован по обвинению в нарушении частной собственности. Сам Линднер признал, что находился под действием наркотических средств. На данный момент неясно, есть ли у него адвокат.

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Происшествия в США
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