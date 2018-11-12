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В Сирии уничтожены более 10 боевиков ИГ*

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 12 ноября 2018, 11:22 — REGNUM  В Сирии в ходе операции были ликвидированы 13 боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, сообщил один из командующих шиитского ополчения Ирака Касем аль-Мусаллах.

По его словам, по складам с оружием и местам скопления боевиков были нанесены артиллерийские удары. В частности, взрывы прогремели в районах Суса, Эль-Мурашида и Эль-Багуз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в городе Мосул в северной части Ирака взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли не менее трех человек, еще четверо получили ранения.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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