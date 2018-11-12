В Москве из офиса «Вертолетов России» похитили более 3 млн рублей

Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве неизвестные похитили более 3 млн рублей из сейфа заместителя гендиректора компании «Вертолеты России — Сервис», сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на осведомленного источника.

По его словам, инцидент произошел днем 11 ноября в офисе, расположенном на Бутырском валу. Злоумышленники проникли в кабинет топ-менеджера и вскрыли его личный сейф. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные вскрыли банкомат в районе Нагатино-Садовники в Москве и похитили бокс-кассеты с деньгами на общую сумму более 8 млн рублей.

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