Понедельник, 12 Ноября 2018 года
12:04:12 МСК

В Москве из офиса «Вертолетов России» похитили более 3 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 12 ноября 2018, 11:17 — REGNUM  В Москве неизвестные похитили более 3 млн рублей из сейфа заместителя гендиректора компании «Вертолеты России — Сервис», сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на осведомленного источника.

По его словам, инцидент произошел днем 11 ноября в офисе, расположенном на Бутырском валу. Злоумышленники проникли в кабинет топ-менеджера и вскрыли его личный сейф. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные вскрыли банкомат в районе Нагатино-Садовники в Москве и похитили бокс-кассеты с деньгами на общую сумму более 8 млн рублей.

Читайте подробнее: Более 8 миллионов рублей похищено из банкомата на юге Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить