Украина не устроила обострение под выборы — данные СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 11:07 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 12 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские формирования выпустили всего 27 боеприпасов. Они применили запрещённые 120-мм и 82-мм миномёты, вооружение БМП и БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВФУ (Вооружённые формирования Украины — ИА REGNUM ) оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево), Ясиноватая (Крутая Балка), Спартак, Безыменное (Ленинское)», — сказано в сообщении.

От действий украинских агрессоров получил повреждения нежилой дом в посёлке Доломитное, а также загорелся нежилой дом в посёлке Зайцево.

Напомним, днём ранее киевские войска выпустили по ДНР 111 боеприпасов.

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Отметим, 11 ноября в ДНР прошли выборы главы Республики и депутатов Народного Совета. По результатам обработки 97,52% бюллетеней избирателей с 385 избирательных комиссий на выборах лидирует Денис Пушилин с 60,9% голосов и общественное движение «Донецкая Республика», которое поддержали 72,74% голосовавших.

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