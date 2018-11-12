Глава МВД Казахстана рассказал, зачем наградил погибшего от рук воров Тэна

Астана, , 10:38 — REGNUM Глава МВД Калмуханбет Касымов пояснил журналистам причины, по которым олимпийского чемпиона Дениса Тена, погибшего в результате нападения автомобильных воров в центре города, наградили посмертно медалью «За вклад в охрану общественного порядка».

«Эта медаль предусматривается за совершение поступка при происшествиях. Мы ею награждаем наших сотрудников за проявленное мужество и выполнение своих функциональных обязанностей. В данном случае считаем, что Денис Тен воспрепятствовал совершению преступления, проявил себя мужественно», — сказал Касымов.

Само награждение прошло в воинской части 7552 в Алма-Ате, в которой с 2011 по 2012 год служил фигурист. Награду родителям вручил заместитель главнокомандующего Национальной гвардией Мухометкали Сатов.

Напомним, гибель Дениса Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требовали отставки министра внутренних дел и реформ в полиции. Награждение фигуриста медалью «За вклад в охрану общественного порядка» посмертно тоже было воспринято в обществе неоднозначно.

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