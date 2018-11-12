Понедельник, 12 Ноября 2018 года
12:06:10 МСК

В сгоревшем многоквартирном доме в новгородской Окуловке погибла женщина

Происшествия

Двухэтажный деревянный дом сгорел дотла

Окуловка, Новгородская область, 12 ноября 2018, 10:34 — REGNUM  В результате пожара в многоквартирном доме в городе Окуловка Новгородской области погибла женщина 1947 года рождения — её тело было найдено в одной из квартир. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, горевший дом пожарные тушили почти десять часов — с 12:15 до 22:00 10 ноября.

Деревянный двухэтажный многоквартирный дом горел по всей площади, создавая угрозу соседним строениям. В результате пожара он сгорел дотла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным главы Окуловского района Сергея Кузьмина, в доме проживало 17 человек. Власти готовы предоставить погорельцам жильё из маневренного фонда, а пока временно разместили в муниципальной гостинице.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также поручил оказать помощь муниципальным властям в ликвидации последствий пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: В городе Окуловка Новгородской области сгорел многоквартирный дом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить