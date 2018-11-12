В сгоревшем многоквартирном доме в новгородской Окуловке погибла женщина

Окуловка, Новгородская область, , 10:34 — REGNUM В результате пожара в многоквартирном доме в городе Окуловка Новгородской области погибла женщина 1947 года рождения — её тело было найдено в одной из квартир. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, горевший дом пожарные тушили почти десять часов — с 12:15 до 22:00 10 ноября.

Деревянный двухэтажный многоквартирный дом горел по всей площади, создавая угрозу соседним строениям. В результате пожара он сгорел дотла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным главы Окуловского района Сергея Кузьмина, в доме проживало 17 человек. Власти готовы предоставить погорельцам жильё из маневренного фонда, а пока временно разместили в муниципальной гостинице.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также поручил оказать помощь муниципальным властям в ликвидации последствий пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: В городе Окуловка Новгородской области сгорел многоквартирный дом