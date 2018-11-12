Полицейского в Чувашии осудили за гибель пешехода

Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор сотруднику МВД по республике, который сбил на переходе женщину. Стражу порядка назначен один год лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Авария произошла вечером 16 декабря 2017 года на федеральной трассе в Моргаушском районе. Полицейский управлял личным автомобилем Volkswagen Passat.

«Он двигался без учёта дорожных и метеорологических условий, а также со скоростью, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением машины. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода он не уступил дорогу пешеходу — 54-летней женщине, не справился с управлением автомобилем и сбил её», — сказал Олег Дмитриев.

Женщина пот полученных ранений скончалась на месте происшествия. Моргаушский райсуд признал полицейского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в 2017 году в Яльчикском районе вызвало резонанс ДТП, в котором погибли два пешехода. Как сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование попал сотрудник полиции, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. После проведения служебной проверки МВД по Чувашии распространило сообщение об увольнении подозреваемого из органов внутренних дел «за грубое нарушение служебной дисциплины». Также был освобожден от занимаемой должности начальник межмуниципального отдела, в котором проходил службу указанный сотрудник.

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