В результате пожара на «АрселорМиттал Темиртау» пострадали пять человек

Темиртау, Казахстан, , 10:18 — REGNUM Два человека получили травмы головы, у одного рабочего перелом мизинца на правой руки. Всего пострадали пять человек. Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин прокомментировал ЧП на металлургическом комбинате в Темиртау, произошедшее на комбинате 10 ноября в 19.53.

Напомним, произошло разрушение трех трубопроводов (кислорода, азота и сжатого воздуха), проходящих от кислородного цеха к конвертерному. В результате была повреждена стена конвертерного цеха, а также произошел обрыв газопровода, в результате чего начался пожар, который тушили около двух с половиной часов.

По словам Басина, на предприятии произошел не взрыв, а гидродинамический удар большой силы.

«Сейчас комбинат переведен в режим работы на пониженных параметрах. Электростанции комбината работают в штатном режиме. Город мы греем, электричество вырабатываем», — сообщил исполнительный директор.

На месте работает комиссия, которую возглавляет председатель комитета государственного надзора промышленной безопасности. Результаты проверки ожидаются через 10 дней. Ликвидация последствий пожара займет не менее трех недель.