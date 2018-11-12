В Новой Москве из частного дома украли часы стоимостью 2,5 млн рублей

Москва, 12 ноября 2018, 10:11 — REGNUM Швейцарские часы марки Breguet, стоимость которых оценивается в 2,5 млн рублей, похищены из частного дома в Новой Москве. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.
Инцидент произошел в поселении Новофедоровское, в дер. Кузнецово. Местный житель обратился в полицию с сообщением о краже вечером 11 ноября.
Мужчина пояснил, что в его частный дом проник неизвестный, который похитил наручные часы и 35 тыс. рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется поиск злоумышленника.
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