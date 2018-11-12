Полугодовалая девочка найдена мёртвой в Новгородской области

Боровичи, Новгородская область, , 10:06 — REGNUM В Новгородской области следователи устанавливают все обстоятельства гибели грудного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 12 ноября, трагедия разыгралась в городе Боровичи.

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Тело шестимесячной девочки было обнаружено в квартире одного из домов 10 ноября. Предварительно установлено, что девочка, находясь в кроватке, в отсутствие родителей натянула на голову полиэтиленовый пакет и задохнулась.

Дознаватели осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Это не первый подобный случай в Боровичах. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в суд было направлено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы. Её обвинили в причинении смерти по неосторожности своему трёхлетнему ребёнку. Установлено, что обвиняемая купала своего малолетнего сына под душем, затем на почве внезапно возникшей вспышки агрессии, уронила ребенка в ванну. Мальчик получил тупую черепно-мозговую травму, после чего скончался.

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