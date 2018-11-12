Минтранс Индонезии: Расследование крушения Boeing 737 не завершено

Джакарта, , 09:57 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Сумади заявил, что расследование авиакатастрофы в Индонезии еще не завершено, сообщает 12 ноября Tribunnews.

Национального комитета по безопасности транспорта все еще изучает данные, полученные с регистратора полетных данных.

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Министр транспорта заверил, что расследование причин падения самолета Lion Air JT продолжится, несмотря на то, что национальное агентство по поиску жертв авиакатастрофы прекратило поиск останков погибших 11 ноября 2018 года.

Сообщается, что команда экспертов идентифицировала на данный момент только 79 пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звукозаписывающее устройство, фиксирующее переговоры экипажа с диспетчером пока не найдено. Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии прибегнул к новому сверхчувствительному оборудованию, чтобы найти речевой регистратор, сигнал которого в последние дни ослаб.

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