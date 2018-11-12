В Филиппинском море разбился истребитель ВВС США F/A-18

Наха, Япония, , 09:53 — REGNUM В Японии потерпел крушение истребитель ВВС США F/A-18. Инцидент произошёл примерно в 300 км от острова Китадайто сегодня утром, 12 ноября. Об этом сообщает издание Stars and Stripes.

Читайте также: Истребитель с авианосца «Карл Винсон» упал в море при заходе на посадку

Уточняется, что техническая проблема возникла во время тренировочного полёта истребителя F/A-18 с атомного авианосца Ronald Reagan. По предварительным данным, неполадки произошли в двигателе.

Самолёт упал в море. Однако оба пилота спаслись: они успели катапультироваться. Точные причины катастрофы устанавливаются.

Также в сюжете: Вертолёт MH-60 рухнул сразу после взлёта с авианосца ВМС США

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на авианосце ВМС Соединённых Штатов «Рональд Рейган» произошло ещё одно ЧП. На палубу сразу после взлёта рухнул вертолёт MH-60 Seahawk. Инцидент произошёл в Филиппинском море утром 19 октября.

Ранее, в апреле 2017 года, в море при заходе на посадку с авианосца ВМС США «Карл Винсон» упал американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E. Авария произошла в море Сулавеси южнее Филиппинских островов во время штатного тренировочного полёта. Пилот истребителя успел катапультироваться, он не пострадал.