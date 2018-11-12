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Пожары в Калифорнии уничтожили дома Джерарда Батлера и Нила Янга

Происшествия

Лесные пожары стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений в штате

Пожары в Калифорнии уничтожили дома Джерарда Батлера и Нила Янга
Thomas Ehling
Огонь наступает

ш. Калифорния, США, 12 ноября 2018, 09:48 — REGNUM  Крупнейшие лесные пожары в американском штате Калифорния уничтожили дома известного актера Джерарда Батлера и музыканта Нила Янга.

Так, Батлер опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой изображен сгоревший дотла дом в Малибу. Актер поблагодарил спасателей и заявил, что вдохновлен их мужеством и духом.

https://twitter.com/GerardButler/status/1061689222896136192

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В свою очередь музыкант Нил Янг на своем официальном сайте сообщил, что «потерял еще один дом» в Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары, которые бушуют в Калифорнии и получили название Camp Firе, стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений в штате. В результате разгула стихии погибли более 30 человек, без вести пропавшими остаются свыше 220 человек.

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Лесные пожары — 2018
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