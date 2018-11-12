Вторая за сутки авария на тепломагистрали произошла под Саратовом

Балаково, Саратовская область, , 09:44 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области в результате второго за сутки ЧП на теплотрассе без отопления остаются 25 жилых домов, гимназия, детский сад и почтовое отделение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балаковского района области.

«Обнаружен второй порыв на трубопроводе 500 мм. Заполнение системы приостановлено, производится откачка воды для проведения сварочных работ», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сведениям энергетиков, для обеспечения теплом детского дошкольного учреждения будут задействованы электрические радиаторы отопления, занятия в гимназии будут сокращены.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что в Екатеринбурге десятки домов в микрорайоне Уралмаш остаются без теплоснабжения. Авария на теплотрассе произошла ночью.

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