Понедельник, 12 Ноября 2018 года
10:31:09 МСК

В Китае от взрыва на фабрике погибли шестеро человек

Происшествия

Инцидент произошел утром на территории предприятия, сферой специализации которого является оборудование по нефтепереработке

В Китае от взрыва на фабрике погибли шестеро человек
geralt
Взрыв

Пекин, 12 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  В результате взрыва на складе одной из фабрик в провинции Шаньдун на востоке Китая погибли шестеро человек, сообщает 12 ноября агентство «Синьхуа».

По сведениям источников агентства, еще пятеро человек пострадали в результате ЧП. Отмечается, что инцидент произошел утром на территории предприятия, сферой специализации которого является оборудование по нефтепереработке. В настоящее время началось расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на заводе по производству удобрений в городе Синьлэ в китайской провинции Хэбэй прогремел взрыв. На предприятии на воздух взлетела газогенераторная установка.

Читайте также: На заводе в Китае прогремел взрыв: есть жертвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить